Enrico Letta a Parigi rilancia la proposta di Confederazione Europea come cornice esterna alla Ue"

13 Giugno 2022 - 21.13

Bele il campo largo in Italia ma occorre dare vita al più preso ad una confederazione europea come cornice esterna all’Unione europea.

Il segretario del Pd Enrico Letta ha seguito i dati delle amministrative da Parigi, dove si trova per un evento di alto profilo organizzato da Sciences Po con intellettuali e accademici di tutto il mondo al fine di promuovere la proposta sulla Confederazione Europea e includere subito l’Ucraina e gli altri Paesi dell’Est e dei Balcani Occidentali nella famiglia europea.

Una proposta che, stando a quanto si apprende da fonti del Nazareno, ha già avuto il sostanziale endorsement di Macron e di una parte importante della stampa estera. «Non c’è tempo: bisogna spingere su tutti i canali e chiedere un dibattito pubblico europeo. Serve creare immediatamente la Confederazione proprio come si fece con il G20. Lasciare Kiev senza una risposta politica coraggiosa in un momento così delicato della guerra significa compromettere il ruolo dell’Ue del futuro», ha spiegato nell’occasione Letta.

Quanto alla sua assenza dal Nazareno in una giornata positiva per il Pd e in una tornata elettorale sulla carta molto difficile per i dem, dal suo staff chiosano: «Il segretario ci sarà per i ballottaggi. La squadra dei nostri dirigenti è di grande qualità, non c’è un uomo solo al comando ma una comunità autorevole e compatta».