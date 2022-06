Calenda protagonista del giorno: alle politiche il centro-sinistra non potrà averlo contro

Phil

13 Giugno 2022 - 18.15

Il Veneto rende il pomeriggio del Nazareno un po’ meno amaro. Infatti mentre scorrono le implacabili proiezioni su Genova e Palermo, laboratori del campo largo, arrivano anche quelle che potrebbero essere le uniche buone notizie della giornata da Verona e da Padova. In Veneto i candidati Pd vanno molto bene, a Verona l’ex calciatore Damiano Tommasi, senza il contributo del M5S, a Padova con il sindaco uscente Giordani eletto al primo turno con alleato un M5S molto evanescente.

Il Pd in testa al primo turno anche a Lucca, in questo caso il partito di Conte non era proprio presente sulle schede elettorali, esattamente come a Parma, dove dopo l’espulsione dell’allora primo cittadino Pizzarotti, il simbolo del movimento di Conte è del tutto scomparso.

Sul resto al Nazareno prevale una sorta di giudizio sospeso, pesa negativamente il 5% del M5S a Genova, città di Beppe Grillo, ed alcuni indubbi buoni risultati ottenuti dal Pd come a Parma, Lodi e Taranto. Di certo Letta ha messo nel conto la riapertura del dibattito a casa sua sull’utilità dell’alleato Conte, hanno già cominciato due senatori, Andrea Marcucci e Dario Stefano, a cui si aggiungeranno altre voci nelle prossime ore.

È indubbiamente Calenda il fatto del giorno, il leader di Azione ha infatti azzeccato le candidature a Palermo e all’Aquila, ed ha oggettivamente vinto il derby al centro.

In suo nome si consumerà il prossimo scontro in casa Pd: il campo largo non esiste, per scendere in campo alle prossime elezioni politiche il centrosinistra non potrà avere contro Calenda