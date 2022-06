Calenda esulta: "I nostri candidati dimostrano che c'è un'area del 20% che dobbiamo coltivare"

globalist

13 Giugno 2022 - 18.54

Carlo Calenda è soddisfatto e crede fermamente che la sua politica di andare avanti senza alleanze e lavorando sul territorio potrà intercettare un elettorato centrista (lui lo chiama liberaldemocratico) che possa fare un bel bottino di voti.

“C’è una vasta area che si è affermata con consensi che vanno dal 12 al 25 per cento, i nostri candidati non si sono alleati né con la destra, né con la sinistra, c’è una grande attenzione anche in vista delle prossime politiche, si tratta di un’area del 20 per cento che bisogna coltivare”.

Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, allo speciale Tg2 commentando il risultato delle liste alle elezioni comunali.