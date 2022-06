Orlando: "Salvini come Willy il coyote, vuole andare in Russia, si perdono la valigia..."

globalist

8 Giugno 2022

Capitan Nutella si dà un tomo ma è ormai lo zimbello di tutti, con le sue continue giravolte. “Polemizziamo con Salvini, però… poveraccio, lui fa tutto da solo, è un po’ Willy il coyote. Vuole andare in Russia e gli sopprimono il volo, si perdono la valigia… e poi, ricordiamoci la figura in Polonia…”.

Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, incontrando a Jesi gli elettori del Pd nell’ambito di una iniziativa elettorale per le comunali.

«Forse – ha aggiunto – in una situazione come questa dobbiamo mettere di più i riflettori addosso a Fratelli d’Italia. Non ci dimentichiamo che il simbolo più vecchio che campeggia in queste elezioni amministrative e forse anche nelle prossime politiche è quello di Fratelli d’Italia, lo stesso del Movimento Sociale Italiano».