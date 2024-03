Abruzzo, Orlando (Pd): "Con D'Amico per difendere la sanità pubblica, ci sono le condizioni per farcela"

globalist Modifica articolo

1 Marzo 2024 - 12.18

ATF

Andrea Orlando, deputato del Pd ed ex ministro del Lavoro, in un video sui social ha parlato delle elezioni regionali in Abruzzo e del candidato del centrosinistra Luciano D’Amico. Orlando ha posto l’attenzione sulla salvaguardia della sanità pubblica.

«Sosteniamo tutti insieme Luciano D’Amico per riportare la sede della regione Abruzzo in Abruzzo, nel senso di restituire agli abruzzesi la possibilità di decidere del loro futuro. Sosteniamo Luciano D’Amico per far vincere una formula politica che può aiutare a cambiare il Paese, per difendere la sanità pubblica, per difendere il tessuto produttivo di questo territorio e per fare in modo che il modello di sviluppo sia legato anche a un’idea intelligente del futuro, legata alla biodiversità, legata alla difesa del territorio, legata all’idea che non si cresce soltanto in quantità, ma si deve crescere anche in qualità».

«Credo che ci siano tutte le condizioni per poter vincere, facciamo l’ultimo sforzo finale rivolgiamoci alle persone che sono più lontane dalla politica, rivolgiamoci a chi è più preoccupato per il futuro, rivolgiamoci alle nuove generazioni che non vogliono andarsene da questa splendida regione. Ci sono tutte le condizioni per farcela, ultimi giorni, ultimi sforzi per un successo».