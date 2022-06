Governo o agenda Draghi: ipotesi anche per la nuova legislatura

Andrea Marcucci

7 Giugno 2022 - 14.02

É evidente che non si possono fare previsioni, a meno di un anno di distanza dalle elezioni, sul prossimo governo della nuova legislatura.

Si possono però mettere insieme alcuni fatti. Il primo è il sostanziale e duraturo sostegno di una maggioranza istituzionale al Presidente Draghi, il secondo è la necessità di continuare anche nei prossimi anni la realizzazione concreta dei piani previsti dal Pnrr.

Ne consegue che tutte le forze politiche, al di là delle naturali dichiarazioni propagandistiche, sanno bene che la mano esperta dell’attuale inquilino di Palazzo Chigi, o comunque la sua agenda, potrebbero essere essenziali anche dopo il ‘23.

Io credo che in realtà tutto lo schieramento parlamentare, ed intendo anche Giorgia Meloni, non possano escludere un’ipotesi del genere, per garantire, senza scivoloni, la costruzione delle basi necessarie per il futuro dell’Italia.



Tanto più lo dovrà fare il Pd, che giustamente è considerato l’architrave dell’esecutivo e che grazie anche al segretario Letta, ha garantito una ampia adesione nelle aule parlamentari.

Ora è importante arrivare ad una ordinata conclusione della legislatura, impedendo a Salvini e a Conte, di produrre altre smagliature, poi costruire dei canali di dialogo tra alleanze anche diverse, proteggendole da posizioni estremistiche che renderebbero molto più complicata l’agenda Draghi. Con il dialogo e con programmi compatibili, sarà possibile iniziare a tessere il filo di una nuova stagione di responsabilità nella prossima legislatura.