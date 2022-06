Ucraina, Conte (M5s): "Basta riarmo ed escalation militare, Draghi deve imporre la pace in Europa"

globalist

5 Giugno 2022

Guerra in Ucraina, attenzione a non far deragliare il governo e fare un piacere ai sostenitori di Putin. “Abbiamo dimostrato, durante i primi mesi della pandemia, che l’Italia ha le carte in regola per guidare e indirizzare l’Europa. Grazie a quel lavoro abbiamo il Recovery, invece del Mes e della troika».

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, nel suo tour elettorale per le amministrative. «Ora possiamo essere protagonisti sulla guerra: basta riarmo ed escalation militare. Vogliamo che Draghi sia protagonista in Europa: non per proporre la pace, ma per imporla».

Le altre battaglie

«Preoccupatevi quando sui giornali e nelle tv non ci attaccheranno più, vorrà dire che ci saremo rassegnati a curare il nostro tornaconto personale. Con me questo non accadrà mai».

«Continueremo a lottare per voi, per la giustizia sociale. Siam in prima linea per chi non ha voce». L’intervento è stato sottolineato da applausi in particolare quando ha parlato dei fondi Pnrr ottenuti in Europa. A introdurre Conte il candidato sindaco, Di Sarno, ha detto «mi sono commosso quando Conte ha lasciato Palazzo Chigi, orgogliosi di averla qui»