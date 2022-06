Della Vedova: "Salvini e Conte non vogliono mandare armi in Ucraina: così non si aiuta la pace ma Putin"

globalist

5 Giugno 2022 - 19.54

Cosa fare di fronte all’offensiva russa del Donbass? Tanti se lo chiedono e anche il fronte progressista è diviso.

«Salvini e Conte insistono nel chiedere lo stop all’invio di armi all’Ucraina da parte dell’Italia e dei paesi europei `per avere la pace´. Oggi Putin ha di nuovo lanciato missili su Kiev, chiarendo le sue intenzioni. Disarmare l’Ucraina e indebolire la sua capacità di resistenza all’aggressione russa non avvicinerebbe `la pace´, ma indurrebbe Putin a proseguire la sua guerra di occupazione. Resistenza Ucraina e sanzioni sono essenziali per spingere Putin ad accettare un negoziato sincero».

Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova