Salvini a Mosca, Tajani lo critica: "Iniziativa di partito, noi non ne sapevamo nulla"

globalist

3 Giugno 2022 - 14.39

Preroll

Antonio Tajani è tornato a parlare dell’ipotetico viaggio di Matteo Salvini a Mosca. Una missione che, secondo il coordinatore nazionale di Forza Italia, rappresenta solo e soltanto la Lega.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Riguarda un partito politico, noi non ne eravamo informati. Mi auguro che Salvini abbia concordato tutte le iniziative con Draghi e il ministero degli Esteri. Secondo me, le iniziative vanno comunque coordinate. Comunque non devo commentare iniziative che non riguardano il mio partito”.

Middle placement Mobile

“Sulla politica estera siamo a favore della pace e di tutte le iniziative che il Governo e l’Ue decideranno di mettere in campo. Siamo dalla parte dell’Occidente. Abbiamo soltanto detto, come ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che le armi dell’occidente non devono essere utilizzate per colpire il territorio russo, ma per difendere l’Ucraina”