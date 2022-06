Giorgia Meloni sventola il tricolore: "Contro l'alta finanza che vuole svendere la nostra sovranità"

globalist

2 Giugno 2022 - 14.41

Preroll

Giorgia Meloni festeggia la Festa della Repubblica puntando il dito contro la “finanza internazionale” che vuole “svendere la sovranità della nostra Nazione”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Di fronte alle ingerenze dell’alta finanza internazionale e a chi non vede l’ora di poter svendere la sovranità e gli interessi della nostra Nazione, rispondiamo sventolando sempre più in alto il Tricolore. Oggi, 2 giugno, celebriamo la Festa della Repubblica. Viva l’Italia a testa alta, sempre”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, che assisterà alla Parata militare.

Middle placement Mobile

“Mi chiedo se l’Italia abbia bisogno di governi come questi o se non sarebbe meglio avere delle sane elezioni e un governo scelto dai cittadini per fare quello che i cittadini chiedono. Se metti insieme tutto e il contrario di tutto non ottieni niente di buono, perché è gente che sta insieme per necessità e non per visione comune o per scelta, e i nodi prima o poi vengono al pettine”.