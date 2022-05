Carlo Smuraglia, tutte le reazioni del mondo politico: "Ci lascia un grande italiano"

globalist

31 Maggio 2022 - 11.30

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano

“Mi dispiace molto, ho sempre apprezzato il suo impegno e la sua dirittura morale, il suo coraggio. Ha sempre preso posizioni autonome e pensate, chiare. Ricordo che è stato anche un politico importante, presidente del Consiglio regionale, oltre al suo ruolo nell’ Anpi. È una persona a cui portavo molto affetto”.

Enrico Letta

“Ci lascia oggi un grande italiano. Testimonianza, pensiero, azione ed esempio, per noi e per le nuove generazioni”.

Laura Boldrini

“Profondo dispiacere per la scomparsa di Carlo Smuraglia. Partigiano, presidente onorario dell’Anpi, senatore e giurista, autore della legge che consente l’attività lavorativa dei detenuti. L’Italia perde un grande protagonista della storia democratica. Mancherà molto”.

Giuliano Pisapia

“Carlo Smuraglia ha dedicato la vita ai valori della Resistenza e della Costituzione. Lo ha fatto da partigiano e nelle istituzioni, da avvocato, da membro del Parlamento e al Csm fino alla presidenza dell’ANPI. La sua scomparsa è una grave perdita per i tanti che come me lo hanno conosciuto e apprezzato”.

Stefano Fassina

“Carlo Smuraglia è stato un esempio di rettitudine morale, spessore intellettuale, impegno civile, militanza politica e istituzionale. Infine, autorevole Presidente dell’Anpi nazionale. Grazie Carlo, la tua lezione di vita sarà sempre con noi”.

Nicola Fratoianni

“Con Carlo Smuraglia scompare un difensore della Costituzione, della libertà e della democrazia. Ai suoi cari, all’Anpi e a tutti coloro che hanno lottato con lui o che si sono impegnati e si impegnano per conservare ed attuare i valori dell’antifascismo e della Resistenza va il nostro abbraccio”.