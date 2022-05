Calenda: "Salvini sull'Ucraina è come miss Universo che dice che vuole la pace nel mondo ma..."

globalist

27 Maggio 2022 - 18.56

Preroll

Calenda può essere criticato ma certo la battuta non gli manca: quando Salvini dice che intende far tornare le parti a un tavolo di negoziati sembra «miss universo. Quando miss universo vince e le chiedono cosa vuoi, risponde: La pace nel mondo. Questa non è una dichiarazione politica, è una cosa tipo: voglio bene alla mamma».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Tagada’, su La7. «Dire questa cosa è peloso – ha aggiunto – Salvini non dice mai che Putin non ci pensa proprio a sedere al tavolo della pace e continua ad aggredire il Paese. Ricordo che Salvini accoglieva Mattarella al Parlamento europeo dicendo: darei indietro due Mattarella per mezzo Putin. In un Paese normale una persona che dice un cosa del genere in un consesso istituzionale non prende più il voto nemmeno di sua zia»