Ucraina, il cuore di Salvini batte per lo Zar di tutte le destre Putin: "Vorrei chiedere..."

26 Maggio 2022 - 10.49

Ancora Matteo Salvini, ancora sulla guerra in Ucraina, ancora una posizione quantomeno particolare. Il leader della Lega, attento a non scontentare gli amici italiani e quelli stranieri, sta provando a barcamenarsi nelle molteplici posizioni assunte dall’inizio delle guerra. Nel forum dell’Ansa, ha parlato del piano per la pace presentato all’Onu dall’Italia.

“Io sono disposto ad andare ovunque per il cessate il fuoco. Io lo chiedo ai russi, con l’impegno del giornalismo italiano che se Salvini facesse il suo dovere, e cioè chiedere ai russi di cessare il fuoco, non venga vista come una iniziativa filo russa. Io non so se esiste un piano italiano per la pace, noi non ne sappiamo nulla. Ho fatto una riunione con i vertici della Lega e nessuno ne sa nulla”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al forum Ansa.