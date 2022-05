Italia Viva con la destra a Genova, Bucci: "Renziani in giunta? Siamo aperti a tutti"

globalist

25 Maggio 2022 - 18.35

Renzi a Genova ha scelto di presentarsi con la destra, e quindi anche con Lega e Fratelli d’Italia che hanno appoggiato il sindaco Bucci, non senza omaggiare fascisti e repubblichini. E probabilmente saranno ricompensati.

“La giunta è aperta a tutti, anche a quelli che non sono iscritti a nessun partito. Io prendo in considerazione per la giunta tutte le persone che sono professioniste, competenti, hanno passione, trasparenza, onestà e spirito di servizio”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se in caso di vittoria alle prossime elezioni comunali ci potrà essere un posto in giunta anche per Italia Viva.

Il primo cittadino ha partecipato alla presentazione del libro “Il mostro” di Matteo Renzi al Galata Museo del Mare di Genova, dopo aver incontrato il leader di Italia Viva, i cui rappresentanti si sono candidati nella lista civica del sindaco Bucci.

“E’ bello – ha sottolineato Bucci – che ci siano persone che supportano la nostra idea di città, ne sono entusiasta. Vale per Italia Viva come per tutti gli altri. Quando ci sono 8 miliardi da spendere come avverrà nei prossimi anni, è giusto che tutte le persone che sono d’accordo si mettano assieme e lavorino per far tornare la città a livello internazionale. Un po’ come ha fatto l’Italia con il governo Draghi. Dopo che avremo fatto Genova internazionale, tra cinque anni potremo tornare a fare ideologia”. Alla presentazione del libro dell’ex premier Matteo Renzi era presente anche l’infettivologo genovese Matteo Bassetti.