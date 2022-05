Calenda attacca Salvini: "Racconta solo bugie, che utilità ha?"

globalist

24 Maggio 2022 - 14.26

Su twitter Carlo Calenda, europarlamentare e segretario di Azione, attacca Salvini: “Salvini racconta palle e non legge nulla. Da Ministro non si presentava in ufficio. Passa le giornate ad attaccare l’azione del governo che sostiene. Ogni tre giorni chiede di essere ricevuto da Draghi per farsi ripetere le cose che il premier dice in pubblico. Qual è la sua utilità?”.

Calenda sui social a commento di un articolo che spiega: “Le nuove raccomandazioni dell’Ue chiedono al nostro Paese di aggiornare i valori delle rendite catastali, non di reintrodurre la tassa sulla prima casa”.