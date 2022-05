Sondaggi politici: Fratelli d'Italia sempre in testa davanti al Pd di Letta

globalist

23 Maggio 2022 - 19.03

Noto per Porta a Porta aggiorna i sondaggi politici, secondo i quali le variazioni non sono significative rispetto all’ultimo periodo. I dati vedono ancora Fratelli d’Italia in vetta: il partito di Giorgia Meloni, l’unico all’opposizione del governo Draghi, è quotato al 22,5%. Secondo posto per il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta si attestano al 20 per cento, ben distante dal soggetto politico di Centrodestra.

I sondaggi politici di Noto per Porta a porta stimano la Lega al terzo posto: il Carroccio guidato da Matteo Salvini è dato al 16,5%. Periodo decisamente negativo per il Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Giuseppe Conte non vanno oltre il 12%.

Sotto quota 10 per cento troviamo Forza Italia al 7,5%, seguita a stretto giro di posta dalla federazione Azione/+Europa, data al 5%. Italia Viva di Matteo Renzi è data al 3,5%, mentre tutti gli altri partiti sono sotto la soglia di sbarramento del 3 per cento: parliamo di Italexit (2,5%), Noi con l’Italia (2%) e il tris Coraggio Italia, Verdi e Liberi e uguali, tutti all’1,5%.