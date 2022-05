Ucraina, Crosetto attacca Berlusconi e Salvini: "Difendono i confini solo contro le barchette a Lampedusa..."

globalist

22 Maggio 2022 - 10.47

Preroll

Parole che dimostrano la divisione a destra ma – soprattutto er ce ne fosse ancora bisogno – che in Italia il partito di Putin è molto forte e radicato e che certi legami sono inossidabili.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Diciamo le cose come stanno. La posizione di Berlusconi dell’ altro giorno presenta per l’Occidente alcuni elementi di pericolosità. Non certo sull’aspetto che rimandava al pacifismo, quello ci può anche stare. Quanto sulla necessità di convincere l’Ucraina ad accontentare Putin. Le frasi su questo punto smentivano non solo gli Usa e l’Ue. Ma anche la posizione ufficiale del Partito popolare europeo, di cui Forza Italia è parte integrante». Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, Guido Crosetto.

Middle placement Mobile

«Se Fi e Lega stanno seguendo i sondaggi? Mi pare evidente. Berlusconi è una vita che segue i sondaggi – aggiunge l’ex esponente di FdI -. Anzi, ha insegnato lui alla politica italiana a seguirli. Lo sta facendo anche sull’Ucraina, mi pare chiaro». Il fondatore di Fratelli d’Italia poi incalza anche il leader della Lega: «Salvini ha sposato la via del pacifismo. E ci sta. Sorprende però un aspetto: ha sempre sostenuto la legittima difesa di chi spara a un ladro che ti entra dentro casa; un principio che, adesso, non adotta di fronte all’ invasione di uno Stato intero. Ma uno Stato intero che ti entra dentro casa è più pericoloso di un ladro. O sbaglio? Per non parlare dell’inviolabilità dei confini», afferma Crosetto, che infine pone qualche domanda: «Come fai a combattere una battaglia politica mastodontica se una barchetta di immigrati entra a Lampedusa e poi non combatterne una un milione di volte più grande se a violare i confini sono migliaia di carri armati? Per Berlusconi e Salvini, insomma, i confini sono inviolabili se entra una barchetta a Lampedusa o se a entrare sono i carri armati?».