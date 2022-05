Emily Clancy, ecco chi è la giovane vicesindaca di Bologna, record di preferenze alle ultime elezioni

globalist

14 Maggio 2022 - 17.51

Emily Clancy, nata a Bologna il 25 aprile del 1991, è la vicesindaca di Bologna ed è stata la più votata nelle ultime elezioni comunali con 3.541 preferenze. Italo canadese, con un trascorso come speaker radiofonica, Clancy è laureata in giurisprudenza ed è stata volontaria nei sindacati dei lavoratori canadesi.

Nel 2016 è stata la più giovane eletta in Consiglio comunale come più votata della lista di Coalizione Civica per Bologna e, sul suo sito personale, descrive così la sua attività politica:

“Oggi ricopre la carica di Vice Sindaca e Assessora alla Casa, emergenza abitativa, abitare collaborativo e cooperativo, economia della notte, assemblee per il clima, progetto comunità solari e ufficio clima, pari opportunità e differenze di genere, diritti LGBT, contrasto alle discriminazioni, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori. Vuole fare di Bologna una città più giusta, ecologista, solidale: la meno diseguale d’Europa”.