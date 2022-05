Lite a destra, Musumeci: "Meloni e Salvini devono sentirsi, parlarsi e allora..."

globalist

11 Maggio 2022 - 11.29

A destra volano gli stracci e in Sicilia la destra è lacerata perché Lega e Forza Italia non vogliono la candidatura del presidente uscente Musumeci che è in quota Fratelli d’Italia.

“Io credo che Meloni e Salvini debbano sentirsi, parlarsi, e in mezz’ora si risolve tutto…”. A dirlo al ‘Corriere della Sera’ è il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando delle resistenze interne alla coalizione di centrodestra sull’ok alla sua ricandidatura.

“Il tema non è locale ma nazionale, loro devono decidere”, ancora il governatore, che poi parla del suo rapporto con il commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè, da sempre contrario a un Musumeci bis: “Mica bisogna essere amici per fare politica dalla stessa parte”.