Giorgia Meloni (FI): "Il centrodestra è compatto su Molteni candidato a Como"

5 Maggio 2022 - 15.01

La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, presente a Como per la conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Giordano Molteni, ha espresso il suo pensiero: “Sono molto fiera che tocchi a Fratelli d’Italia esprimere il candidato per il centrodestra alla guida di Como. Giordano Molteni è una persona capace di ascoltare ed è un maratoneta. Ha uno storico, la preparazione, la visione, la pazienza, la dedizione e la resistenza per governare una città come questa. Qui a Como hai l’Italia bella e operosa, hai il marchio Italia, l’università diffusa e l’identità. Qui in questa città ci sono tantissime cose che gli altri ci vogliono copiare”.

“Non abbiamo niente da recriminare rispetto al passato, pensiamo di poter fare un grande salto in avanti con un ruolo forte di Fratelli d’Italia, che ha fatto parte dell’amministrazione uscente facendo un grande lavoro”, ha aggiunto. “Mi sembra una cosa naturale che a livello locale” nel centrodestra “non ci siano differenze. A Como il centrodestra è compatto su Molteni e sono molto contenta per un’indicazione che arriva da Fdi in una città molto particolare. Pensiamo di poter far qui un ottimo lavoro, ma è normale perché qui c’è un centrodestra compatto e alternativo alla sinistra”, ha sottolineato Meloni che ha ringraziato anche il sindaco uscente del centrodestra, Mario Landriscina, per il lavoro fatto in questi anni a Como.