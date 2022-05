Ucraina, il premier giapponese a Draghi: "Uniti nelle sanzioni contro la Russia"

globalist

4 Maggio 2022 - 14.47

Fumio Kishida, premier giapponese, è in visita in Italia dove ha incontrato prima Papa Francesco poi il presidente del Consiglio Mario Draghi. Nella conferenza stampa congiunta alla fine dell’incontro, Kishida ha parlato della situazione in Ucraina e della posizione del suo governo.

“L’aggressione russa dell’Ucraina mina le fondamenta dell’ordine non soltanto europeo ma internazionale, e in questo voglio comprendere anche l’area dell’Indopacifico. Approfondiremo la collaborazione con l’Italia nella prospettiva di realizzare un Indopacifico libero e aperto”, ha aggiunto il premier giapponese.

“La comunità internazionale è ad un bivio decisivo, un momento cruciale per porre fine all’aggressione russa. Giappone e Italia sono unite nell’attuare sanzioni contro la Russia dalla severità senza precedenti e unite nel rafforzare gli aiuti all’Ucraina”