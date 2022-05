Salvini attacca Meloni: "Lei mette al primo posto l'interesse del partito io quello del Paese"

globalist

1 Maggio 2022 - 22.09

Preroll

A destra volano gli stracci: “Meloni mette legittimamente prima di tutto l’interesse del suo partito, ne ha tutto il diritto, ma quando c’è stato da fare scelte di responsabilità, io non me la sono sentita di fare solo gli interessi del partito e di lasciare il paese in mano al Pd o la M5S”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a Non è l’Arena su La7. “Senza la Lega al governo avremmo avuto ius soli e patrimoniale”, «ho dovuto scegliere e ho scelto di fare gli interessi del Paese non della Lega», ha aggiunto.

Middle placement Mobile

Ha infine detto Salvini: “Alla convention di FdI a MIlano «sarei andato volentieri, ma qualcuno del partito di Giorgia Meloni ha detto in una intervista che non ero gradito, come un imbucato alle feste. Allora ho preferito godermi i miei figli che lo faccio troppo poco”.