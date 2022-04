Fratelli d'Italia, la rissa a distanza tra Meloni e Salvini continua

globalist

30 Aprile 2022 - 12.07

Preroll

All’estrema destra volano gli stracci. ”Salvini non ‘minaccia’ di presentarsi alla nostra Conferenza programmatica. Non facciamo polemiche. Il suo è un gesto distensivo. Probabilmente deve essersi ricreduto sulla decisione di non far venire i suoi capigruppo”. Lo ha detto Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e tra i fondatori di Fratelli d’Italia, a margine della Conferenza programmatica di Fdi a Milano.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Comunque – ha precisato La Russa – sarebbe stato scortese far venire qui Salvini e non farlo parlare. in una riunione come questa dove parlano solo quelli del partito… D’altronde, non mi risulta mai che voi giornalisti abbiate chiesto a Berlusconi e Salvini durante le loro convention come mai non c’è la Meloni…”.