Salvini: "Non voglio la terza guerra mondiale". Dovrebbe dirlo al suo idolo Putin...

27 Aprile 2022 - 19.27

Matteo Salvini, al termine dell’incontro con la ministra della Giustizia Marta Cartabia, riguardo il passaggio parlamentare su un eventuale decreto sulle armi dichiara: “Assolutamente, anzi io chiedo un incontro di tutti i leader per parlare di pace, si parla solo di razzi e missili”.

“Sediamoci con Letta, Berlusconi, Meloni, Renzi, Conte e Draghi intorno a un tavolo per parlare di pace”, chiede il leader della Lega. “Io non voglio andare incontro a una terza guerra mondiale, non voglio lasciare ai miei figli una potenziale guerra fredda nel 2022”. “L’esempio da seguire è quello del Santo Padre”, spiega.