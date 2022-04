De Maria (Pd): "Sconcerto per il convegno di Fratelli d'Italia sull'ex Sid Maletti condannato per piazza Fontana"

globalist

15 Aprile 2022 - 15.02

Preroll

Andrea De Maria, deputato Pd e Segretario di Presidenza della Camera esprime tutto il suo dissenso per il convegno di Fdi per celebrare il memoriale del generale Maletti: “Leggo davvero con sconcerto la notizia di un convegno che si è svolto al Senato per celebrare il `bel memoriale` del generale Maletti, promosso da un collega di Fratelli d’Italia. La biografia di Maletti è ben nota. Basta solo ricordare che è stato condannato per favoreggiamento nell`ambito del processo per la strage di Piazza Fontana.

OutStream Desktop

Top right Mobile

De Maria aggiunge: “Dal 1980 si era rifugiato in Sudafrica. È davvero grave che in una sede istituzionale si svolga un evento di questo tipo. La ferita degli anni tragici della strategia della tensione e delle deviazioni negli apparati dello stato è profonda e la piena consapevolezza su quella pagina oscura della storia del Paese è fondamentale per la nostra Democrazia. In questo modo non si rende certo un buon servizio alle istituzioni democratiche”.