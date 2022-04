Casini: "Da cattolico mi piacerebbe vedere il Papa a Kiev"

globalist

11 Aprile 2022 - 18.30

Ospite alla trasmissione Radio1 in Vivavoce, il senatore Pierferdinando Casini ha dichiarato: “Da credente e da cattolico capisco le difficoltà di tenere aperto il dialogo con la chiesa ortodossa russa ma mi piacerebbe vedere il Papa a Kiev”.

Dopo il cancelliere austriaco e Boris Johnson anche Draghi dovrebbe muoversi fisicamente per la diplomazia? “Questa è una domanda terribile, a Draghi non mi sento di dare consigli. Bisogna fare delle cose se si ritiene che le cose abbiano un’utilità e servano davvero. Ad esempio io non so quanto possa servire” la visita del cancelliere austriaco da “Putin, non credo conti molto. Invece ad esempio credo che quanto fatto da Johnson ieri sia stato molto forte a livello simbolico”, ha aggiunto.

“Vedo un partito attivo di Putin in Europa. In Italia constato che Meloni ha fatto una scelta di responsabilità nazionale, perché sta sostenendo una posizione atlantica e filo Nato”. Matteo Salvini ”più a malincuore, con qualche esitazione, però è nel Governo e vota le cose che dice Draghi. Per cui direi che in Italia stiamo meglio che altrove” ha continuato Casini.

Silvio Berlusconi, dice ancora l’ex presidente della Camera “è stato onesto: non ha smentito di esser amico di Putin ma alla fine ha detto onestamente che è uno degli amici delusi. L’abbaglio collettivo nei confronti di Putin lo abbiamo preso tutti d’altra parte”.