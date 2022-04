Draghi avverte i partiti: "Se avete rapporti con Russia e Cina ditelo subito"

globalist

6 Aprile 2022 - 18.53

Preroll

La guerra in Ucraina durerà a lungo: di questo Mario Draghi è sicuro e ha voluto chiarire alcuni aspetti sul conflitto armato in corso e non solo, nel corso dell’audizione al Copasir cui era presente accompagnato dal delegato alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Draghi ha rivolto ai partiti un messaggio chiaro: “Chi ha rapporti con certi Paesi, come la Russia o la Cina, lo faccia in trasparenza. In modo che non ci siano speculazioni”. La guerra, secondo il premier, sta producendo un radicale cambiamento degli equilibri geopolitici, con la Russia di Vladimir Putin sempre più attratta nell’orbita cinese, e che, così facendo, sta tracciando una nuova cortina di ferro. Tutto ciò impone all’Italia di rafforzare l’ancoraggio all’Occidente, ai suoi valori e ai suoi alleati, evidenziando la sua collocazione Atlantica.

Middle placement Mobile

Ma tutto alla fine ruota attorno “al ruolo dell’Italia nel quadro europeo e atlantico”. E su questo il presidente del Consiglio è chiaro, al punto da esprimersi con un concetto che non avrebbe bisogno di approfondimenti. Accanto a lui è seduto il sottosegretario Franco Gabrielli, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. E dopo che Draghi ha invitato ad avere rapporti con Russia e Cina “in modo trasparente”, Gabrielli chiosa: “Anche perché noi lo veniamo a sapere”.