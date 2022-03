Crisanti: "Pd e M5s hanno chiesto di candidarmi al parlamento ma ho detto di no"

globalist

31 Marzo 2022 - 19.40

Un retroscena che in parter era emerso: “Nel pieno pandemia mi hanno chiesto di candidarmi a Verona Nord per il collegio suppletivo, a settembre 2020, il Pd e 5S. Ci ho pensato un attimo ma ho detto no, sapevo che la pandemia poteva tornare e volevo fare il mio lavoro”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di microbiologia molecolare all’università di Padova. Suo figlio invece è candidato con una lista civica a Padova.

“La sua lista appoggia il sindaco, io non sapevo nulla, Giulio Eugenio non mi aveva detto nulla. Io l’ho saputo ieri sera dai rappresentati di lista”. Crede che abbia fatto bene a candidarsi? “Quello che posso dire – ha detto a Rai Radio1 Crisanti – è che con lui la lista si arricchisce di una persona di grande qualità e rigore morale “.