Orsini, Cerno (Pd) critico: "Non possiamo diventare dittatura per combattere la dittatura"

globalist

24 Marzo 2022 - 15.28

Preroll

Opinioni contrastanti sulla rescissione del contratto di Alessandro Orsini con la Rai: da una parte c’è il senatore Pd Tommaso Cerno che non si trova d’accordo e afferma: “Comprendo il senso delle polemiche sulla Rai e sulle opinioni pro Putin. Ma credo che una democrazia non possa essere esercitata a tempo determinato. La libertà di opinione quando l’interlocutore è autorevole non può essere la ragione del si o del no del servizio pubblico. Se vogliamo vincere contro la dittatura non possiamo diventare dittatura a nostra volta”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Dall’altro lato c’è invece chi è favorevole alla decisione, come il senatore del Pd Andrea Marcucci: “La decisione della Rai di non procedere al contratto con il prof Orsini è giusta. Confronto delle idee si ma senza retribuire stabilmente opinionisti filo Putin. Il servizio pubblico è legato al vincolo del canone pagato dai cittadini”.

Middle placement Mobile

Alessandro Orsini è al centro di numerose polemiche a causa delle sue posizioni sulla guerra in Ucraina: secondo il professore, direttore presso l’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale dell’Università Luiss, bisognerebbe isolare Zelensky e invitare gli ucraini ad arrendersi a Putin per evitare una escalation.