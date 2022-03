Il leghista Comencini: "Non ho ascoltato Zelensky in aula, sarebbe stato irrispettoso verso il Donbass"

globalist

22 Marzo 2022 - 22.09

Guerra in Ucraina, i putiniani non sono pochissimi. “Ritengo necessario privilegiare in modo netto la via diplomatica, per arrivare quanto prima al cessate il fuoco e alla pace”. Non era in Aula oggi Vito Comencini, deputato della Lega, che negli scorsi giorni non ha fatto mancare la sua voce a favore dei civili del Donbass.

“Essere oggi a Montecitorio per Zelensky – dice – sarebbe stato da parte mia irrispettoso verso la popolazione del Donbass, che ho sempre sostenuto e che in questi ultimi otto anni ha subito una enorme tragedia”. Per il veronese quella delle popolazioni di confine tra Russia e Ucraina resta infatti una ferita aperta: “Ancora oggi quasi completamente ignorata dai media occidentali”.

Comencini, appena rientrato da San Pietroburgo, ne fa una questione di coerenza: “Non ho partecipato perché credo che questa non sia la strada giusta per portare a quella soluzione diplomatica e pacifica che tutti auspichiamo”.

Poi lancia l’allarme sulle ultime mosse del presidente Zelinsky in Ucraina: “Non dimentichiamo i colleghi parlamentari ucraini a cui da alcuni giorni è stato ‘vietato di fare attività politica’, perché ritenuti filorussi e sostenitori delle istanze dei cittadini del Donbass”, dice ancora commentando la censura scattata a Kiev nelle ultime ore.