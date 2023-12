Vannacci candidato dalla Lega alle europee? "Non escludo alcuna possibilità..."

globalist Modifica articolo

21 Dicembre 2023

Roberto Vannacci sembra aperto a esaminare l’offerta di candidatura per le elezioni europee del 2024 presentata dalla Lega. Pur essendo attualmente impegnato nel suo ruolo di soldato, ha chiarito di non escludere alcuna possibilità per il suo futuro. Ha affermato di essere disposto a valutare attentamente l’opportunità se dovesse presentarsi, affermando che tutte le strade, incluse quelle nel mondo della politica, potrebbero essere considerate, a seconda delle circostanze e delle condizioni future.

“Ringrazio chiunque mi proponga in qualsiasi settore, imprenditoriale, politico o anche delle relazioni internazionali”, ha proseguito Vannacci parlando ad Affari Italiani. “Perché vuol dire che riconoscono le mie capacità e hanno una buona considerazione di me. Al momento però continuo a fare il soldato”.