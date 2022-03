Minacce russe a Guerini, Camporini: “Si potrebbero ritorcere contro Mosca”

globalist

19 Marzo 2022

Le recenti dichiarazioni con le quali il governo russo ha minacciato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini hanno suscitato le reazioni di tutto il mondo politico. A rispondere al duro attacco del Cremlino è arrivato anche il generale Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesa.

“Sono dichiarazioni estremamente discutibili. In primo luogo richiedere gratitudine per qualcosa fatto nel passato per giustificare azioni inaccettabili fatte oggi, non ha il minimo senso; in secondo luogo il comportamento del governo italiano è sempre stato estremamente cauto e solo quando la Russia ha superato il limite di accettazione, la posizione dell’Italia si è irrigidita”.

“Le minacce all’Italia per l’interscambio economico si possono ritorcere contro la Russia – sottolinea il generale – perché se noi dipendiamo dalle forniture energetiche russe, la Russia dipende da noi per un flusso consistente di valuta pregiata che dovrebbe servire per accrescere il benessere del popolo russo e non per fare la guerra a un Paese vicino”.