Ucraina, Mattarella: "Italiani ed europei chiamati alla solidarietà"

17 Marzo 2022 - 10.25

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è espresso a proposito del conflitto in Ucraina, in una dichiarazione rilasciata in occasione del giorno dell’Unità nazionale: “Italiani ed europei siamo chiamati alla solidarietà e all’aiuto nei confronti delle popolazioni terribilmente colpite, e all’impegno perché si fermino i combattimenti, si ritirino le forze di occupazione e venga ripristinato il diritto internazionale.

Mattarella ha aggiunto: “Ora più che mai i simboli della Repubblica Italiana, in cui gli italiani si riconoscono, ci inducono a riflettere sull’importanza della libertà, della democrazia, sul valore dei diritti dell’uomo, primo dei quali è il diritto a vivere in pace”.

“A tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita in nome di questi ideali si rivolge oggi il pensiero del popolo italiano”, si legge ancora nel messaggio del Capo dello Stato.