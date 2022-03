Sondaggi politici: Meloni davanti al Pd, Salvini crolla dopo la figura meschina in Polonia

globalist

16 Marzo 2022 - 14.47

I sondaggi politici degli ultimi giorni hanno indicato una pesante flessione della Lega, a causa della pessima figura fatta dal leader del Carroccio Matteo Salvini nel suo viaggio in Polonia. In crescita Fratelli d’Italia, che si attesta come primo partito in Italia (21.9 %), inseguito a poco poco più di mezzo punto dal Pd.

Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,4 per cento rispetto a una settimana fa, staccando il Partito Democratico di 0,6 punti. I dem sono infatti secondi con il 21,3 per cento di preferenze. Segue la Lega di Matteo Salvini che, sempre in costante discesa, si ferma al 16,2 per cento, perdendo 0,8 punti rispetto alla rilevazione precedente di una settimana fa.

In leggera risalita, invece, il Movimento 5 Stelle, che secondo gli ultimi sondaggi di Swg è tornato a registrare il 13 per cento, mentre nell’ultima rilevazione si era fermato al 12,6 per cento di preferenze. In calo Forza Italia, che si piazza al quinto posto con l’8,1 per cento. Agli ultimi posti si trovano la federazione tra Azione e +Europa, fermi al 5,2 per cento (con un salto dello 0,4 per cento rispetto a una settimana fa) e Italia Viva al 2,5 (in crescita dello 0,2).

A pari merito con il partito di Matteo Renzi Mdp-Articolo 1, che ha guadagnato lo 0,1% e si attesta questa settimana al 2,5 per cento. Seguono Italexit di Gianluigi Paragone al 2,2 per cento (in crescita dello 0,2), Sinistra Italiana al 2,1, i Verdi al 2. Tutte le altre liste totalizzerebbero assieme il 3,1 per cento. Il 42 per cento degli intervistati resta indeciso.