Tajani lancia Berlusconi: "L'uomo giusto per trattare la pace con Putin"

globalist

3 Marzo 2022 - 11.05

Preroll

Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ha lanciato l’idea di sfruttare i buoni rapporti tra Berlusconi e Putin per provare a mediare la situazione e far valere la via diplomatica. L’ex presidente del Parlamento europeo ne ha parlato in diretta a Mattino 5.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Servirebbe un’investitura internazionale per la mediazione, ma quello che può fare lui lo farà. Berlusconi sta lavorando per la pace con tutti i contatti internazionali che ha – ha aggiunto Tafani – è già stato capace di mettere attorno a un tavolo Putin e Bush, facendo sì che la Russia si avvicinasse alla Nato e all’Occidente, da allora però non è stato fatto più niente”.