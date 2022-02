Guerra in Ucraina, Salvini "condannicchia" Putin ed è polemica tra Pd e Lega

globalist

24 Febbraio 2022 - 12.59

Salvini non ha condannato Putin in maniera forte e inequivocabile. Ma al massimo, tirato per i capelli, ha ‘condannicchiato’ mentre fino a ieri aveva taciuto sul Donbass. Ed è ovvio che la sua posizione a dir poco ambigua abbia fatto storcere il naso visto che il capo della Lega sta al governo e non puoi essere più quello che andava a Mosca con Savoini, poi registrato mentre chiedeva soldi ai russi in cambio di una politica filo-Lega.

Ma le Lega replica. “Incredibile come il Pd pensi a fare polemica contro Matteo Salvini mentre in Ucraina soffiano venti di guerra. Riteniamo inconcepibile la volontà di strumentalizzare persino vicende di tale gravità, che di certo non aiutano il lavoro di chi è impegnato in questo momento drammatico. La Lega ha espresso fin da subito la sua ferma condanna per guerra, invasione, aggressione e violenza esattamente come tutte le altre forze politiche. Ora c`è bisogno di unità e serietà, non di provocatori a tempo perso”. Queste la nota dei senatori della Lega in commissione Difesa: il capogruppo Umberto Fusco con Massimo Candura (vicepresidente), Marzia Casolati e Pasquale Pepe.