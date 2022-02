Fdi, Meloni vola negli Usa: sarà ospite dell'incontro dei conservatori in Florida

globalist

23 Febbraio 2022 - 11.03

Preroll

Giorgia Meloni vola in Florida per cercare nuovi contatti con i conservatori americani, dopo aver stretto un patto con quelli europei.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La presidente di Fdi è attesa al Cpac, che si svolge quest’anno a Orlando, in Florida, da domani fino a domenica 27 febbraio. Il Conservative Political Action Conference, è la conferenza politica annuale dei conservatori Usa, inaugurata da Ronald Reagan nel ’74, cui partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e leader internazionali. Meloni interverrà il 26 febbraio alle 12.45, all’interno del panel ‘Cpac: The Whole World is Watching’, al tavolo degli ospiti internazionali.

Middle placement Mobile

Il viaggio di Meloni arriva in un momento di grandi fibrillazioni internazionali, legate in particolare alla crisi Russia-Ucraina. Nelle scorse ore, proprio sul tema la leader italiana è intervenuta chiedendo di far prevalere la distensione, non senza ribadire che “Fratelli d’Italia sostiene l’appartenenza dell’Italia al blocco occidentale e alla Nato senza ambiguità, soprattutto di fronte a crisi di ampia portata come questa”.