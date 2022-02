Lega e Fratelli d'Italia rissa continua: Meloni vuole indicare il prossimo presidente della Lombardia

globalist

Tra Lega e Fratelli d’Italia ora è un duello rusticano. “La Lega in questo momento non pensa a candidature, a posizionamenti, a bandierine da piantare. Poi quando arriverà il momento ragioneremo con tutti e decideremo insieme a tutti quale sarà il candidato presidente per la Regione Lombardia, partendo in primis dal governatore uscente Attilio Fontana, che ha svolto e sta svolgendo un lavoro straordinario”.

Il coordinatore lombardo della Lega, Fabrizio Cecchetti, e il suo vice, Eugenio Zoffili, rispondono così collega Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia, che in mattinata, durante una conferenza stampa al Pirellone, aveva fatto capire che il partito di Meloni, al netto delle riflessioni su Fontana, un suo candidato da proporre per le regionali del prossimo anno già ce l’avrebbe.

Mettendo inoltre in discussione la leadership della coalizione di Matteo Salvini, quantomeno sul metodo e sulla decisione finale dai candidati.

“Ricordiamo a tutti- ribadiscono i leghisti- che la Lega è ampiamente il primo partito del centrodestra in Lombardia, per cui tocca a Salvini fare la sintesi e avere l’ultima parola sul candidato”. Pertanto “a tempo debito ne parleremo- vanno avanti- noi pensiamo solo a lavorare per i cittadini e il territorio e lasciamo agli altri il tempo perso per rivendicare posizioni o candidati”. E “vorremmo ricevere dalle altre forze politiche- concludono Cecchetti e Zoffili- un contributo concreto su questi problemi o proposte per il futuro della Lombardia”.