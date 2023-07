Il Consiglio regionale della Lombardia cita Benito Mussolini per l'omaggio al Prefetto

globalist Modifica articolo

5 Luglio 2023 - 15.03

Il Consiglio regionale della Lombardia ha ricordato il prefetto Cesare Mori, morto il 5 luglio del 1942. Nulla da eccepire, se non fosse che l’account twitter ufficiale del Consiglio regionale ha usato una foto firmata da Benito Mussolini e una frase con la quale lo stesso Duce gli conferì l’incarico.

“Viene ricordato con l’appellativo di ‘prefetto di ferro’ per i suoi metodi decisi contro chiunque infrangesse la legge. Nel 1942 moriva Cesare Mori, nato e cresciuto a Pavia. Tra le sue più eclatanti operazioni vi fu l’assedio di Gangi nel gennaio del 1926”, si legge nel testo pubblicato mercoledì mattina.

“Vostra Eccellenza ha carta bianca, l’autorità dello Stato deve essere assolutamente, ripeto assolutamente, ristabilita in Sicilia. Se le leggi attualmente in vigore la ostacoleranno, non costituirà problema, noi faremo nuove leggi”.