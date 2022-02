Bonino gela Calenda: "La federazione tra +Europa e Azione non sarà facile perché..."

globalist

20 Febbraio 2022

Si sta parlando molto del patto tra Più Europa ed Azione, ma è un qualcosa di effettivamente plausibile? A questa domanda si può rispondere con l’intervento di Emma Bonino: “Tenetevi qualche applauso per dopo, perché forse non vi piacerà tutto quello che dirò… Fate economia…”. Così esordisce Emma Bonino dal palco al primo Congresso di ‘Azione’, che mette in guardia dalla coabitazione tra ‘Più Europa’ e ‘Azione’ all’interno dell’alleanza politica.

”Abbiamo fatto – ha spiegato – un patto di federazione tra ‘Più Europa’ e ‘Azione’. Posso dirlo? Non sarà facile, preparatevi, perché non sarà facile…” In questo patto albergano persone, come si dice, di carattere, a volte un po’ troppo di carattere… Qualcuno dovrà fare provviste di Xanax e qualcun altro di peperoncino per potersi incontrare. Lo dico perché ci credo in questo progetto. Ieri ho visto tutti politici che sono venuti a farvi omaggio: alcuni in maniera un po’ ipocrita, altri in maniera convinta…”.