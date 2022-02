Azione, Magi a Calenda: "Rispondere alla Corte Costituzionale è difendere la democrazia"

globalist

20 Febbraio 2022 - 11.02

Il presidente di Più Europa, Riccardo Magi è intervenuto alla seconda giornata di lavori del congresso di Azione e si è rivolto a Carlo Calenda.

“Caro Carlo rispondere alla sentenza della Corte costituzionale è una difesa della democrazia, non è dire qualcosa di irrispettoso o anti-istituzionale”, “la Corte ha spesso preso decisioni politiche per restringere quegli spazi”.

“Io credo che abbiamo tanto da lavorare insieme e dirsi le cose significa onorare i nostri riferimenti politici” ha aggiunto. Poi Magi ha anche parlato del tema dell’immigrazione osservando che “la quota è una visione dirigista, statalista, noi dobbiamo vedere cosa serve al sistema produttivo e su quella base modificare la pessima legge Bossi-Fini, questo significa incarnare gli ideali del socialismo liberale”.

“Oggi la politica non vuole affrontare i temi divisivi, sulle droghe vogliamo guardare nel mondo? Gli Stati Uniti proibizionisti si sono saputi correggere e non c’è un aumento di consumi ma una maggiore salute per i cittadini”, ha concluso.