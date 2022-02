Calenda: "Azione non andrà né con il centro-destra e né con il centro-sinistra"

globalist

17 Febbraio 2022 - 16.28

Preroll

Calenda, leader di Azione, l’ha detto e vuole farlo: andare avanti da solo per costruire un progetto che guardi al futuro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non andremo né con il centrodestra né con il centrosinistra perché loro hanno delle coalizioni che rendono impossibile comporre delle coalizioni di governo responsabili e serie”. Lo ha sottolineato il leader di Azione Carlo Calenda intervistato a Rtl 102.5, escludendo anche la nascita di un partito che metta insieme tutte le adesioni alla maggioranza Ursula.

Middle placement Mobile

Le politiche del 2023? “Facendo un esempio posso fare quello di Roma: facendo un lavoro serio durato un anno alla fine abbiamo preso il 20%. Sarà lo stesso alle elezioni nazionali? Dipende da quanto saremo bravi e capaci” ha detto Calenda. Andare al voto subito? “Noi sappiamo i risultati che si otterrebbero adesso”, ha risposto Calenda -. Salterebbe il PNRR perché in campagna elettorale nessuno se ne occuperebbe, durante la campagna elettorale si radicalizzerebbero le posizioni sulla pandemia, gli interventi sulle bollette diventerebbero materia di campagna elettorale, abbiamo un tema di inflazione e di salari che non affronterebbe nessuno se non dicendo di dare più soldi”.

Dynamic 1

“Le campagne elettorali non sono la soluzione ogni tre mesi. Adesso sui referendum si divertiranno a fare un’altra campagna elettorale”, ha concluso osservando che “la politica è stata presa come l`arte di far casino, e chi lo fa nel senso che ci piace lo votiamo senza guardare che tipo di esperienza abbia. Certo che è un disastro”.