Bonus psicologo, approvato il testo in Commissione: ecco come ottenerlo

17 Febbraio 2022 - 11.50

Il Bonus psicologo, dapprima sparito dai radar della Legge di Bilancio, ora è ricomparso nel Dl Milleproroghe dopo le proteste delle varie associazioni e dopo che le regioni, in autonomia, abbiano iniziato a stanziare i fondi per attivarlo.

Bonus psicologo, approvato nella notte l’emendamento che prevede un contributo di 600 euro. Ma come funziona? E chi ne ha diritto? Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno dato il via libera a questa agevolazione che adesso attende l’approvazione dell’Aula, si legge su laleggepertutti.it.

L’intervento consiste in uno stanziamento di 20 milioni di euro, metà per potenziare le strutture del Servizio sanitario nazionale già esistenti e gli altri 10 milioni di euro per i cittadini che chiederanno un aiuto per sostenere le spese di psicanalisi e terapie necessarie a causa della pandemia. Si stima che ogni richiedente avrà diritto a circa 600 euro all’anno.

Alla base del provvedimento, la consapevolezza del fatto che il Covid ha provocato notevoli danni non solo nel corpo ma anche nella mente delle persone. Anche di quelle che, fisicamente, non hanno avuto sintomi o non hanno mai preso il virus ma hanno subìto gli effetti di lockdown, chiusure forzate, crisi economica, posto di lavoro andato in fumo, relazioni sociali compromesse.

Un mix di circostanze che ha spinto migliaia di persone a rivolgersi a uno specialista per mettere ordine nella propria psiche e cercare così di evitare che la salute mentale si deteriorasse ulteriormente.

Bonus psicologo, in cosa consiste

Il provvedimento – si legge nel testo approvato dalle Commissioni – si propone di “potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress”. Ci sarà un’attenzione particolare per i bambini e per gli adolescenti, soprattutto se appartengono a famiglie in difficoltà economiche.

A tal fine, si prevede un contributo “per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti”. L’importo massimo sarà di 600 euro annui a persona e sarà parametrato alle diverse fasce Isee al fine di sostenere le persone con le risorse più basse. Resterà escluso chi ha un Isee superiore a 50mila euro. I ministeri della Salute e dell’Economia emaneranno un decreto in cui verranno stabiliti i requisiti completi, le modalità per accedere al bonus e l’entità esatta dell’importo.