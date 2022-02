Covid, Sileri: "Per i bambini non c'è obbligo di vaccino ma c'è la necessità di proteggerli"

globalist

3 Febbraio 2022 - 11.31

A primavera forse tutta la popolazione, compresa i bambini al di sotto dei 5 anni, potranno ricevere il siero anti-Covid. Infatti il tema della vaccinazione ai bambini è diventato predominante per via della variante Omicron, la quale ha colpito proprio questa fascia d’età.

“La vaccinazione anti-Covid per i bambini è consigliata, raccomandata, suggerita, non c’è alcun obbligo né imposizione. Il vaccino è uno strumento per proteggere i nostri piccoli ed offre quei vantaggi che evitano la malattia che, talvolta, può essere grave. Tutti abbiamo letto sui giornali dei ricoveri nei reparti pediatrici e dei lutti tra i bambini, nelle ultime settimane. Quando muore un bambino fa veramente male. Quindi il vaccino è uno strumento di protezione anche contro queste possibilità, per quanto rarissime”. Risponde Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute.

“Il vaccino per i bambini non è colpa dei no-vax, è una necessità, chi non vuole vaccinarsi non lo fa. Se oggi fosse disponibile un vaccino per i bambini sotto i 5 anni io non avrei dubbi a far vaccinare i miei due figli. Mia moglie, che non è medico come me, mi chiede tutte le settimane quando sarà disponibile un vaccino per i più piccoli”, aggiunge Sileri.