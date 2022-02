Gli italiani si fidano di Draghi: superato Conte nei sondaggi

globalist

11 Febbraio 2022 - 11.33

Secondo il sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TgG24 diffuso oggi, che assegna all’esecutivo in carica un 60% di gradimento, più alto rispetto ai Governi Conte 1 e 2 (50% e 52%), gli italiani si fidano del governo e pensano che Draghi arriverà a fine mandato e auspicano un nuovo governo guidato dall’attuale Presidente del Consiglio, anche per la prossima legislatura.

Il 56% del campione intervistato è inoltre convinto che il Governo arriverà a fine mandato, mentre il 43% si dice favorevole ad un ipotetico nuovo governo di larghe intese con a capo l’ex banchiere centrale.

Dopo la seconda elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica, il sondaggio ha indagato anche la tenuta della maggioranza che sostiene il Governo Draghi ritenuta solida come e più di prima dal 42% degli intervistati. Nel dettaglio, è ritenuta tale per il 53% degli elettori di centrosinistra, per il 49% degli elettori del centrodestra e per il 48% degli elettori del M5S.

La ricerca, infine, sondando le intenzioni di voto degli italiani, attribuisce al Pd il 20,8% dei consensi, a Fdi il 20,1%, al M5S il 16,2% e alla Lega il 15,5%. Un teorico ‘grande centro’ arriverebbe invece al 15,2%, sommando Fi all’8,3%, Azione e + Europa al 3,7%, IV al 2,3% e Coraggio Italia allo 0,9%. Italexit di Pierluigi Paragone è invece accreditato di un 2,8%.