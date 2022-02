Sondaggio politico: il Pd è il primo partito, a seguire Fratelli d'Italia

globalist

10 Febbraio 2022 - 14.52

Preroll

Sonaggio politico, uno scenario interessante dopo la battaglia del Quirinale. Il Pd resta in testa con Fratelli d’Italia alle calcagna. Dalla Supermedia di YouTrend per AGI emerge un quadro ancora più chiaro degli effetti della “partita Quirinale”. In particolare si allarga ulteriormente la forbice tra FDI (+0,8%) e Lega (-0,8%), che ormai ammonta a quasi 3 punti. Ma c’è anche da segnalare il buon dato di Italia Viva, che conferma quello della scorsa settimana, e che si deve forse all’attivismo di Renzi proprio durante i giorni che hanno portato alla rielezione di Mattarella.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Supermedia Liste

PD 21,1 (-0,2)

FDI 20,2 (+0,8)

Lega 17,5 (-0,8)

M5S 14,4 (-0,1)

Forza Italia 8,1 (-0,3)

Azione/+Europa 4,3 (-0,4)

Italia Viva 3,0 (+0,8)

Verdi 2,4 (+0,1)

Sinistra Italiana 2,1 (+0,2)

Art.1-MDP 1,6 (-0,1)

Middle placement Mobile

Supermedia Aree Parlamento

Maggioranza Draghi 72,4 (+0,1)

di cui:

giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,1 (-0,5)

centrodestra (Lega-FI-Toti) 28,0 (+0,1)

centro liberale 7,2 (+0,3)

Opposizione dx (FDI) 20,2 (+0,8)

Opposizione sx (SI) 2,1 (+0,2)

Dynamic 1

Supermedia Coalizioni Pol18

Centrodestra 48,3 (+0,9)

Centrosinistra 28,3 (=)M5S 14,4 (-0,1)

LeU 3,7 (+0,1)

Altri 5,3 (-0,9)