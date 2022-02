Minacce fasciste e No Vax alla sindaca Cimino e alla senatrice Fattori, Fratoianni: "Non arretreranno"

globalist

8 Febbraio 2022

La sindaca di Rocca di Papa Veronica Cimino e la senatrice ex M5s e ora Sinistra Italiana Elena Fattori sono state vittime di ripetute minacce da parte di fascisti e No Vax. Elena Fattori, in particolare, ha denunciato il raduno No Vax ai Pratoni del Vivaro.

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, in una nota, ha fermamente condannato le minacce: “Ad Elena e alla sindaca tutta la nostra solidarietà, convinti che non arretreranno di un millimetro nella difesa della convivenza democratica e del loro territorio”.

“Siamo comunque preoccupati dell’ossessione di questi personaggi e di queste organizzazioni che abbiamo visto già all’opera nei mesi scorsi contro la Cgil, ci auguriamo che le Istituzioni e gli apparati dello Stato – conclude Fratoianni – tutelino la comunità di Rocca di Papa e garantiscano l’agibilità politica ad una parlamentare della Repubblica.”