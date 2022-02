Forza Italia si tiene stretti i sovranisti, Tajani: "Bisogna guardare al futuro come in una famiglia"

globalist

6 Febbraio 2022 - 14.22

Volano gli stracci. Ma sarà difficile che Forza Italia saprà affrancarsi da post fascisti e anti-europeisti nonché partiti che fanno da sponda a no-vax e negazionisti

“Dobbiamo presentare agli elettori un centrodestra rinnovato che guardi al futuro”. Lo ha detto il coordinatore e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a Skytg24. Tajani ha aggiunto: “Noi siamo sempre stati coerenti. Berlusconi è il fondatore ed è stato il federatore del centrodestra, che non avrebbe mai vinto senza di lui. A me non piacciono le polemiche. Tutti quanti dobbiamo a Berlusconi qualcosa, ha dato un ruolo importante alla Lega e Meloni con lui è stata ministro”.

“Se il centrodestra si è sciolto come neve al sole? Sono meno pessimista, anzi direi che sono ottimista. Bisogna guardare al futuro come in una famiglia, bisogna guardare alle cose concrete”. Così Antonio Tajani ha risposto a Matteo Salvini il giorno dopo che il segretario leghista aveva di fatto “archiviato” il centrodestra.

“Io quando faccio una proposta dio tipo politico penso alla mia famiglia. Oggi quali sono i problemi in Italia? Non le liti nel centrodestra o nel centrosinistra, ma il caro bollette. Dobbiamo intervenire in maniera determinata da subito” ha concluso Tajani.