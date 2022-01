Berlusconi al Quirinale, Gasparri rivela: "Giovedì ha tentato di tornare in campo ma..."

globalist

31 Gennaio 2022

Berlusconi al Quirinale? Il padrone di Forza Italia ci ha provato fino alla fine e ha cercato di convincere gli alleati a rimetterlo in pista al posto della Casellati,

Se è vero che lo scorso giovedì sera Berlusconi aveva detto a Tajani che voleva tornare in campo? “Sì, questa notizia che è circolata non è infondata”.

Lo ha detto Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Tajani poi ha portato questa comunicazione al vertice del centrodestra? “Si. E poi non è stato messo in votazione, avranno discusso, non so, io non c’ero…”