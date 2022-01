Quirinale, Giorgia Meloni contro tutti: "In questo momento non sono alleata di Lega e Forza Italia"

globalist

30 Gennaio 2022

Quirinale, Giorgia Meloni è furente e comunque gioca a fare la furiosa sperando che nel derby tra reazionari rosicchierà altri consensi a Salvini.

”In questo momento no. Mi sembra che abbiano preferito l’alleanza col centrosinistra, sia per Draghi sia per Mattarella. Se per fare una prova manca un terzo indizio, quello è la legge elettorale: c’è chi cercherà di cambiarla in senso proporzionale. Se ci staranno, ci sarà poco da aggiungere, perché con il proporzionale si riproduce la palude degli ultimi governi”.

Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto alla domanda se Fratelli d’Italia sia ancora alleata con Berlusconi e Salvini.

Secondo Meloni nel centrodestra non si è voluto tentare la partita del Quirinale ”per paura. Non solo dei partiti del centrodestra, ma di tantissimi in Parlamento. Hanno barattato sette anni di presidente della Repubblica con sette mesi di legislatura, o se vogliamo di stipendio”.